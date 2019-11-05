Томск, , 08:16 — REGNUM Томские полицейские в День народного единства 4 ноября провели комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

Как сообщили ИА REGNUM 5 ноября в областном УМВД, для обеспечения охраны правопорядка было задействовано около 60 сотрудников полиции. Также работали сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций и народных дружин.

«Общественный порядок во время празднования обеспечен в полном объёме», — отчитались в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске в мероприятиях, посвящённых Дню народного единства, приняли участие более 2 тысяч человек.

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