Москва, , 08:11 — REGNUM В Москве 5 ноября может пасть рекорд температуры воздуха за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона, юго-западные ветры которого принесут дождевые тучи и субтропический воздух с температурой на 10−11 градусов выше положенной климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Метеорологи отмечают, что такая погода претендует на самую тёплую за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. При этом должен быть превзойдён рекорд 1922 года с температурой 10,3°С.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождём, в вечернее время ожидается ливень.

Температура воздуха в дневное время в Москве достигнет +13°С, в Подмосковье — +14°С. Ветер порывистый до 10 м/с.