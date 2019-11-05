Челябинск, , 08:10 — REGNUM В Челябинске может быть создан этно-парк. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вопрос был затронут на встрече врио главы города Натальи Котовой с представителями национально-культурных автономий. Несколько деревень могут создать в Никольской роще. В этих деревнях будут представлены традиции народов, которые живут на Южном Урале.

Впрочем, пока это планы. Для их воплощения в жизнь нужно найти инвестора.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Челябинске живут представители 132 различных национальностей. Действуют 37 культурных национальных центров.