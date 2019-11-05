Абакан, , 08:09 — REGNUM На дорогах Хакасии — сильная гололедица. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В связи с этим автолюбителей и пешеходов просят быть осторожными и внимательными. Водителям, которые ещё не «переобули» автомобили в зимнюю резину, рекомендуют сделать это как можно быстрее.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Хакасии в связи с выпавшим снегом наблюдается непростая обстановка на межмуниципальных и республиканских дорогах, однако все они открыты.

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