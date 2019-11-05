Пекин, , 07:57 — REGNUM Количество открытых уголовных дел в период с января по сентябрь 2019 года в Китае упало на 5,2% в годовом исчислении, сообщили 4 ноября в Министерстве общественной безопасности КНР.

Количество серьезных преступлений за указанный период снизилось на 10,9% в годовом исчислении, отметил замминистра общественной безопасности Ду Ханвэй, выступая на встрече на тему идущей в Поднебесной кампании по борьбе с новыми видами преступлений По его словам, полиция продолжит использовать традиционные средства и новые технологии в своей борьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае с начала 2019 года было раскрыто 94 тыс. преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, что на 30,3% больше, чем годом ранее за аналогичный период.

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