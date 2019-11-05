Пекин, , 07:52 — REGNUM Китайская полиция раскрыла 94 тыс. случаев телефонного мошенничества в рамках специальной кампании, которая продлилась с июня по октябрь текущего года, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили 4 ноября в министерстве общественной безопасности КНР.

Сотовый телефон

При этом количество выявленных случаев телефонного мошенничества падало пять месяцев подряд. Количество беглецов, пойманных во время кампании, увеличилось на 40% в годовом исчислении, сообщил замминистра общественной безопасности Ду Ханвэй. Полиция также раскрыла 491 группу мошенников, которые занимались «размораживанием национальных активов», и 2981 группу, предлагавших мошеннические займы.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция провинции Ляонин на северо-востоке Китая раскрыла банду, державшую интернет-казино, — 27 человек арестованы, изъяты сотни банковских карт.

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