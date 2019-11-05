Челябинск, , 07:43 — REGNUM В Челябинске главы национально-культурных автономий сообщают о проблемах с помещениями для проведения мероприятий. Об этом они заявили временному мэру города Наталье Котовой.

Чиновница со своей стороны отметила, что этот вопрос решаем. Чтобы организация получила помещение для проведения мероприятия, она должна уведомить мэрию о планах его провести. Сделать это нужно хотя бы за две недели до намеченного дня.

В мэрии отмечают, что на территории Челябинска работают 37 национально-культурных центров. Всего в городе живут представители 132 национальностей.