Мирный, Якутия, , 07:37 — REGNUM В декабре, перед Новым годом, на главной площади города Мирного в Якутии пройдёт конкурс ледовых скульптур, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Фестиваль ледовых скульптур стартовал в Ижевске

Мэрия города Мирного с 9 по 15 декабря проведёт открытый фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Зимняя сказка».

К участию приглашают всех желающих, можно творить и в команде с художниками и мастерами.

Заявки принимаются до 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в России прижилась новогодняя традиция — площади городов украшают перед Новым годом скульптурами из льда.