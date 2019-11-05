Мирный, Якутия, 5 ноября 2019, 07:37 — REGNUM В декабре, перед Новым годом, на главной площади города Мирного в Якутии пройдёт конкурс ледовых скульптур, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Мэрия города Мирного с 9 по 15 декабря проведёт открытый фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Зимняя сказка».
К участию приглашают всех желающих, можно творить и в команде с художниками и мастерами.
Заявки принимаются до 5 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, в России прижилась новогодняя традиция — площади городов украшают перед Новым годом скульптурами из льда.