Москва, , 07:31 — REGNUM Ещё 155 специалистов получили почётный статус «московский врач». Об этом 5 ноября сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Врачи, получившие статус, трудятся по 20 направлениям. Больше всего их в «Психиатрии» (22 врача), «Скорой медицинской помощи» (21 врач), «Хирургии» (17 врачей), «Акушерстве и гинекологии» (11 врачей).

«Несмотря на сложный экзамен, который требует высочайшего уровня профессионализма, участие в проекте принимают всё больше медицинских работников. Это настоящий знак качества и стандарт столичной медицины», — заявил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Всего, по его словам, в столичной медицине статус «московский врач» имеют уже 860 специалистов. Они получают надбавку к зарплате в размере 15 тыс. рублей.

Отмечается, что «московским врачом» можно стать сразу по нескольким направлениям, сдав отдельные экзамены. В этом случае надбавка будет начисляться за каждую специальность.