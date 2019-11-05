Красноярск, , 07:30 — REGNUM В городе Красноярске с 5 по 14 ноября будет проводиться проверка системы оповещения, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

В связи с этим ежедневно возможны кратковременные (по 2−4 секунды) выборочные запуски электросирен.

Красноярцев просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Красноярске, на водозаборе острова Татышев прошли учения с кратковременным включением электросирен.

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