Оренбург, , 07:28 — REGNUM В Оренбургской области поисково-спасательный отряд «ОренСпас» открывает «Школу поисковика». О реализации проекта, который финансируется за счет выигранного президентского гранта, отряд заявил на своей странице в соцсети.

«Не секрет, что Оренбургская область в своем роде уникальна, она вытянута с запада на восток, и достаточно большая по площади. Люди, к сожалению, теряются на всей ее территории. Поэтому необходимо, чтобы в любой точке нашей области были обученные поисковики, которые смогут повести за собой добровольцев и, возможно, спасти чью-то жизнь», — оставил запись на своей странице «ОренСпас».

Добавим, сумма гранта составляет более 2 млн рублей. Цикл занятий будет проводится в течение года как с выездом в населенные пункты, так и в формате онлайн посредством интернета. После экзаменов выпускники школы получат сертификаты и смогут профессионально участвовать в поисках людей, а также создавать поисковые группы на постоянной основе.