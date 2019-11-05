Пермь, , 07:15 — REGNUM В Прикамье с 4 по 7 ноября ожидается экстремальное количество осадков, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

За четыре дня в северных и восточных районах Пермского края прогнозируют до 50−70 мм осадков в различных фазах. В Перми сильные осадки вероятны 7 ноября. Синоптики подчеркивают, что прогноз предварительный и будет корректироваться.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, днем 4 ноября в регионе наблюдались умеренные осадки. Во второй половине дня, 4 ноября, на большей части края и в Перми наблюдался переохлажденный дождь и слабый гололед. Количество осадков выпало меньше, чем прогнозировалось: за сутки — до 8 мм (в Кочево и Чердыни).

Из-за обильных осадков в Прикамье существуют риски для формирования снегодождевых паводков после дождей, ожидаемых 6−7 ноября, и вследствие схода снежного покрова из-за кратковременного потепления.