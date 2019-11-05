Абакан, 5 ноября 2019, 07:14 — REGNUM Выпавший в Хакасии снег добавил работы дорожникам. Как сообщили ИА REGNUM 5 ноября в республиканском правительстве, обстановка на межмуниципальных и республиканских дорогах непростая, однако все они открыты.
Ни один автобусный маршрут не отменён. Дорожная техника работает в штатном режиме, уточнили в минтрансе Хакасии.
При этом наиболее сложная ситуация складывается в Аскизском, Бейском, Таштыпском и Усть-Абаканском районах. На дорогах Аскиз — Бирикчуль — Вершина Теи и на Балыксу и Бискамжу убирают десятисантиметровый слой снега. Техника работает в усиленном режиме.
На некоторых участках дорог — снег и гололёд. В том числе очищают и подсыпают дороги в пригороде Абакана.
Всего в Хакасии на межмуниципальных и республиканских дорогах работают 15 единиц дорожной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 5 ноября циклон принёс снегопад и сильный ветер в Приамурье.
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