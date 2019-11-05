Куньмин, Китай, , 06:48 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила троих подозреваемых в причастности к контрабанде замороженных свиных ног из Вьетнама в Китай, задержав два автомобиля, сообщает агентство Синьхуа.

Четвертого октября пограничная полиция уезда Магуань изъяла в общей сложности 6 тонн замороженных свиных ног в деревне Цзяханьцин после получения сведений о местонахождении преступников, сообщили в бюро общественной безопасности.

Полиция схватила водителя подозрительного транспортного средства, который сбрасывал контрабанду на проселочной дороге в Цзяханцине, пытаясь скрыть следы преступления от инспекторов. Расследование продолжается.

Отметим, что Магуань граничит с Вьетнамом и зачастую становится местом контрабанды замороженных свиных ног, куриных ножек и говядины из этой страны на протяжение уже многих лет.

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