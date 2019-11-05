Челябинск, , 06:46 — REGNUM В Челябинске несколько тысяч человек прошли крестным ходом от кафедрального собора до храма Александра Невского, который расположен на Алом поле. На него собрались прихожане самого Челябинска и пригородов, сообщает пресс-служба епархии.

Шествие началось после богослужения в кафедральном соборе. Возглавил его митрополит Григорий. В своём выступлении перед собравшимися он отметил, что верит: «Матерь Божья» слышит молитвы, «будет всех нас хранить» и поможет Отечеству, не оставит «без своей всесильной помощи».

В конце шествия в храм внесли мироточивую икону, прибывшую накануне в Челябинск. К ней смогли приложиться все желающие, после чего святыную отправили в Магнитогорск.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября отмечался День народного единства. Кроме того, в этот же день отметили и День Казанской иконы Божьей матери.