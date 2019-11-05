Шэньян, Китай, , 06:35 — REGNUM Полиция провинции Ляонин на северо-востоке Китая арестовала 27 подозреваемых в организации интернет-казино, в которое было вовлечено 88 млн юаней (около $12,5 млн), сообщает агентство Синьхуа.

Полиция выяснила, что мужчина по фамилии Цизнь 41 года от роду в мае 2019 года организовал и управлял интернет-казино в городе Шэньэяне, столице провинции, и в прибрежном города Далянь. Как сообщили в Бюро общественной безопасности Шэньэяна и Ляонина, на местах расследованием занимаются специальные рабочие группы.

18 сентября полиция провела ряд рейдов и арестовала подозреваемых в Шэньэяне и Даляни. Всего 108 банковских карточек было изъято. Цзинь и его подельники по интернет-казино были арестованы. Также выяснилось, что они нанимали сотрудников для поддержания сайта в двух указанных городах.