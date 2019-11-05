Южно-Сахалинск, , 06:26 — REGNUM Жители Сахалинской области смогут задать вопрос губернатору и региональному правительству через социальные сети. Официальный ответ власти обязаны дать в течение суток, сообщает 5 ноября пресс-служба правительства Сахалинской области.

Указ о новой системе работы с запросами населения губернатор региона Валерий Лимаренко подписал в День народного единства, 4 ноября.

«Документ официально вступил в силу, — сообщил глава региона. — Это значит, что теперь все сахалинские чиновники, в том числе и я, должны за сутки дать официальный ответ на сообщения, которые вы нам присылаете в социальных сетях».

По мнению Лимаренко, новая норма будет способствовать построению более доверительных отношений между властью и жителями.

Уже сейчас в регионе запущены официальные аккаунты в основных социальных сетях: в Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Напомним, согласно закону об обращениях граждан, официальный срок ответа на обращение гражданина в любую государственную службу составляет 30 дней.