Пекин, , 06:07 — REGNUM Запланированное совместное исполнение китайской патриотической песни «Я и моя Родина» побило мировой рекорд, создав самый большой онлайн-хор, поющий в один голос, говорится на официальном аккаунте в китайской социальной сети Weibo Книги рекордов Гиннесса.

Вслед за певцами Ляо Чаоюном и Чжан Исином интернет-публика певцов исполнила 12 сентября на китайском языке патриотическую песню через мобильное кораоке-приложение «Quan Min K Ge». При помощи современных технологий, включая синтезаторы речи и облачные вычисление, было скомпилирована хороподобная запись в подарок к 70-й годовщине со дня основания КНР. Соответствующий сертификат Книги рекордов Гиннесса был выпущен по этому случаю.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России, как глава субъекта РФ, организовавших наибольшее количество рекордов в течение одного года.

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