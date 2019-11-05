Новосибирск, , 05:57 — REGNUM В Новосибирске на площади Маркса сносят зелёный рынок «Гранит», открытый здесь ещё в конце 90-х, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мини-барахолка появилась задолго до появления здесь современных торговых центров. Да и после их строительства оставалась популярным местом среди новосибирцев. Здесь можно было купить как продукты питания, так и одежду, и разные мелочи. Удобное расположение — рядом с выходом из метро и в одном из самых людных мест на площади Маркса — обеспечивало достаточное количество покупателей.

«Мы не расстраиваемся, постоянные покупатели уже знают, куда мы переедем, — цитируют «Все новости Новосибирской области» продавца Наталью, которая работала здесь несколько лет, торговала белорусским сыром, творогом и маслом. — Рынок действительно был старый, его нужно было или полностью ремонтировать, или строить новый. С одной стороны жаль, конечно, мы дружили между собой, это была часть нашей жизни».

Хотя некторые новосибирцы всё же расстроены демонтажём полюбившегося торгового места.

По данным издания, на месте зеленого павильона должен появится торговый центр «Грани» с отдельным входом в метро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Новосибирска приняли поправки в «Положение о нестационарных объектах на территории города». Согласно им процедура сноса несанкционированных киосков максимально упрощается.

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