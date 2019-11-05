Пекин, , 05:37 — REGNUM Созданное в Китае лекарство от болезни Альцгеймера было одобрено Национальной администрацией медицинской продукции Китая для выхода на рынок, сообщает агентство Синьхуа.

Лекарство «GV-971» было создано Океаническим университетом Китая, Шанхайский институтом медицинских материалов при Китайской академии наук и компанией Green Valley Pharmaceutical Co., Ltd спустя 22 года разработки.

В общей сложности 1199 человек приняли участие в трёхфазных клинических испытаниях препарата. Третья фаза длиной 36 недель показала, что лекарство может улучить когнитивное восприятие пациентов на от средней до умеренной стадии болезни Альцгеймера.

Отметим, что болезнь Альцгеймера представляет из себя необратимое нейродегенеративное заболевание, которое постепенно разрушает память человека, способность к мышлению и выполнению простейших задач. Заболеванием поражено около 48 млн человек по всему миру и, как ожидается, это число будет только расти по мере старения населения.