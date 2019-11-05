Пекин, , 05:09 — REGNUM Китайская корпорация золотых монет (CGCI) выпустила первую партию однограммовых золотых и серебряных слитков, оформленные под крысу в преддверии празднования Китайского нового года в январе 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Впервые компания выпустила граммовые серебряные, золотые и серебряные планки. Ранее минимальных вес таких изделий, выпускаемых специальной к Новому году по Лунному календарю, составляли 30 и 50 граммов соответственно.

CGCI впервые выпустила золотые новогодние слитки в 2002 году и серебряные в 2007 году. Товары будут продаваться преимущественно через банки. На передней части изделия изображена мультяшная крыса в геометрическом стиле. На задней стороне выгравирован логотип компании английскими буквами «CGCI», а также материал изготовления, его чистота и вес.

Компания CGCI была основана в 1987 году и находится под прямым управлением Народного банка Китая. Она является единственным органом, который имеет право на реализацию в Китае золотых и серебряных весовых монет. Отметим также, что Новый 2020 год по Лунному календарю наступит 25 января 2020 года и пройдёт под знаком крысы.