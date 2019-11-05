Благовещенск, 5 ноября 2019, 05:03 — REGNUM Полиция Приамурья получила 195 планшетов, которые будут распределены между участковыми уполномоченными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МВД по Амурской области.
Читайте также: Без бумажной волокиты: врачи Кузбасса тестируют спецпрограмму на планшетах
51 рабочий планшет передан участковым уполномоченным города Благовещенска, остальные будут распределены по районам области.
«С помощью данных устройств стражи правопорядка имеют возможность дистанционно, насколько позволяет сеть покрытия сотовой связи, пользоваться единой системой информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России. Например, находясь на улице, оперативно проверить задержанного гражданина по различным учётам МВД, решать другие служебные задачи», — рассказали в приамурском УМВД.
Как сообщало ИА REGNUM, медучреждения Кузбасса тестируют системы электронного документооборота, что позволит в будущем избавиться от бумажной волокиты.