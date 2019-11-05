Тюмень, , 03:49 — REGNUM Тюменские предпенсионеры обретают новые профессии. Государственная программа по переобучению людей, которым осталось пять лет до пенсии, начала действовать в регионе с 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном центре занятости населения.

К октябрю более 140 человек предпенсионного возраста обрели профессии маляра, облицовщика-плиточника, электромонтажника, швеи, водителя погрузчика, бухгалтера, кадровика, помощника воспитателя.

Переобучение занимает не более трёх месяцев. Предпенсионерам предлагают также повышение квалификации. К примеру, в сентябре медсанчасть «Нефтяник» направила своих сотрудников на обучение новым технологиям в реабилитационном сестринском деле и телемедицине.

Работодатели стали чаще направлять возрастных сотрудников на переобучение и повышение квалификации, сообщают в центре занятости. В настоящее время в центр для этих целей направлены восемь специалистов библиотечной системы Тюмени и 24 работника ООО «Тюменьстальмост».

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