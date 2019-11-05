Красноярск, , 03:27 — REGNUM Города Железногорск, Норильск и Бородино, а также Эвенкия, Ермаковской и Ужурский районы оказались самыми читающими городами и районами Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве культуры.

Самые читающие районы и города назвали на Красноярской ярмарке книжной культуры 4 ноября по итогам конкурса, объявленного краевой библиотекой весной 2019 года.

Оценивались заявки-презентации проектов по поддержке книг и чтения. Также на итоговую оценку повлияли показатели деятельности библиотек.

Лучшие проекты — городской литературный фестиваль «Читай, Железногорск!», северный книжный интеллектуальный фестиваль «СКИФ» (Норильск), «Литературный тракт «Книжная ПАРКовка» (Бородино).

Эвенкия победила с книжным марафоном «С книгой в лето», Ермаковский район представил проект «Здесь край мой, исток мой». Третье место занял Ужурский район с проектом «Создай свою книгу».

Победители получили дипломы и сертификаты на получение комплектов книг.

Напомним, в 2018 году победителями конкурса стали Боготол и Краснотуранский район.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край вошел в тройку самых читающих регионов России.