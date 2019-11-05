Абакан, , 03:11 — REGNUM Жители Хакасии 4 ноября, в День народного единства, получили правительственные награды за особый вклад в развитие республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Торжественное мероприятие состоялось на республиканском ипподроме. Глава Хакасии Валентин Коновалов вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени поэту и прозаику Геннадию Синельникову. Он награждён за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Медалью «Трудовая доблесть Хакасии» награждена преподаватель музыкальной школы города Черногорска Любовь Огульчанская.

Почётное звание «Народный мастер Республики Хакасия» присвоено ведущему научному сотруднику ХакНИИЯЛИ Раисе Абдиной. Заведующий эндоскопическим отделением Республиканской клинической больницы имени Г. Я. Ремишевской Николай Буторин стал заслуженным врачом РФ, а начальник службы релейной защиты и автоматики Центра управления сетями «Хакасэнерго» Андрей Осетров — заслуженным энергетиком РФ.

Почётной грамотой Хакасии награждён исполнительный директор ООО «Юго-Западное» Владимир Итюменев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России отпраздновали День народного единства. Этот праздник был учреждён в 2005 году в память о событиях 1612 года — освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

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