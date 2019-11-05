Хабаровск, 5 ноября 2019, 03:06 — REGNUM Районные суды упразднены в двух муниципалитетах Хабаровского края. Без судов остались одни из самых отдалённых районов — Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Федеральный закон об упразднении судов президент РФ Владимир Путин подписал 4 ноября. Ранее он был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
Постоянное судебное присутствие будет образовано в составе Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье, в Тамбовском районном суде, обвиняемый по делу о хищениях и незаконном обороте наркотиков, обложил нецензурной бранью прокурора. За неуважение к суду внушительный список обвинений пополнился ещё одним — за неуважение к суду.