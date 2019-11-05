Якутск, , 02:49 — REGNUM В Якутске четыре дня длился межрегиональный форум «Единение народов — путь к процветанию России». В форуме участвовали более 200 человек из семи регионов России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Якутии с 1 по 4 ноября проходил межрегиональный форум «Единение народов — путь к процветанию России», приуроченный к 25-летию Ассамблеи народов Якутии. Одним из ярких мероприятий форума стал концерт «Содружество талантов» в Доме дружбы народов.

Также в День народного единства в Доме дружбы народов прошла акция «Россия — это мы!». Перед праздничным концертом молодым людям вручали памятки избирателя, объясняющие необходимость участия в выборах. По словам организаторов, цель акции — патриотическое воспитание молодёжи, информирование о гражданском долге.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России отмечался День народного единства. В городах прошли концерты, митинги, флэшмобы, спортивные соревнования.