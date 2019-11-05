Якутск, , 02:17 — REGNUM Городские комунально-дорожные службы Якутска круглосуточно убирают свежевыпавший снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега

Читайте также: В Башкирии все выходные будет снегопад

В Якутске непрерывно чистят от снега и наледи проезжую часть, улицы и тротуары. На расчистке задействована автотехника АО «Якутдорстрой»: 4 грейдера ДЗ-98, трактор с косым отвалом ZL-50Q, колесный бульдозер, 3 трактора МТЗ, 11 комбинированных машин КО-806 на подметании за грейдерами. На погрузке снега работают 4 бобкета, 2 фронтальных погрузчика.

По информации мэрии Якутска, снег сразу вывозят — 20 самосвалов работают на вывозе снега с прибордюрной части улиц и тротуаров. Всего на полигон с начала октября вывезено более 10 тыс. кубов снега.

Как сообщало ИА REGNUM, все прошедшие выходные, 2−4 ноября, в Башкирии шёл снег, температура воздуха до минусовых не опускалась.

По прогнозам синоптиков, в России ноябрь будет аномально тёплым, во многих регионах уже выпал снег. Дальний Восток также ждёт потепление.