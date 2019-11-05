Мехико, , 10:51 — REGNUM На пресс-конференции в своей официальной резиденции президент Мексики Андрес Лопес Обрадор обозначил, что его правительство будет упорно бороться с расхитителями нефти, также называемыми «уачиколерос». Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Президент напомнил, что накануне, 3 ноября, была совершена кража 4 тыс. баррелей углеводородов. В связи с этим он пообещал усиленно бороться с хищениями нефти, а также осуществить запланированные им перемены. Лопес Обрадор выразил надежду на то, что эти перемены сохранятся даже в случае прихода к власти другого режима. «Мы закладываем прочные основы <…> для строительства новой Мексики», — заверил политик.

Лопес Обрадор отметил поддержку его политики населением. «Население больше не допустит, чтобы кто-то не платил налоги или чтобы коррупция рассматривалась как незначительное правонарушение», — приводит агентство слова главы государства.