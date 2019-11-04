Санкт-Петербург, , 23:23 — REGNUM Главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов посоветовал не опасаться раннего прихода зимы в северную столицу. Об этом сообщает портал «Санкт-Петербургские ведомости».

Метеоролог отметил, что осенний снег — это временное явление и вскоре петербуржцев ждет потепление воздуха и дожди.

Существенное понижение температуры может начаться только в третьей декаде ноября. Однако, показатели температуры воздуха все равно будут превышать нормальные значения для этого времени года.

Зимние морозы придут в Санкт-Петербург только в январе.

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