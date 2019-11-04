Нарьян-Мар, , 23:01 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский обошелся сегодня без поздравительных речей — в округе отменены все праздничные мероприятия из-за трагедии, произошедшей 31 октября.

Скриншот страницы социальной сети Instagram @tsybulskiy_alexander

Свое присутствие в сети глава округа обозначил лаконичным постом в Instagram. Фото из храма Богоявления в Нарьян-Маре Цыбульский сопроводил в том числе хэштегом #единство.

Мэр Нарьян-Мара Олег Белак примеру губернатора не последовал и опубликовал поздравление от своего имени на официальном сайте городской администрации.

«Только единство народа имеет силу и может привести нас к успеху. Сегодня важно сохранить единство народа, которые передали наши предки для дружной и мирной жизни», — говорится в поздравлении.

Напомним, губернатор НАО отменил все праздничные мероприятия в честь Дня народного единства после убийства шестилетнего мальчика в детском саду. Как сообщало ИА REGNUM, мужчина вошел в здание детского сада и ударил ножом спящего мальчика. Подозреваемый арестован, ведется следствие.