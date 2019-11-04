Санкт-Петербург, , 22:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге во вторник, 5 ноября, ожидается метель и сильный ветер. Об этом 4 ноября сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по городу.

«05 ноября в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег, местами метель, ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам позаботиться о своей безопасности и не укрываться от ветра у стен домов, на остановках общественного транспорта и под деревьями. Опасность также представляют рекламные конструкции и недостроенные здания.

Автомобилистам при метели советуют воздержаться от поездок, если это не представляется возможным, то соблюдать увеличенную дистанцию до транспортных средств и внимательно следить за наличием пешеходов, так как из-за обледеневшей дороги человек может поскользнуться и упасть в опасной близости от машины.

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