Москва, , 22:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводятся административные штрафы за производство и торговлю порошковой спиртосодержащей продукции. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) внесена статья 14.17., которая устанавливает ответственность за «Производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции». Таким образом, за совершение правонарушений в этой сфере закон предписывает взимание штрафов с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой с граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, с должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, с юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Рассмотрение дел по данной статье КоАП возложено на Роспотребнадзор и Росалкогольрегулирование, а также, в случае возникновения административных дел, на арбитражных судей, в распоряжение которых поступили соответствующие документы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, закон, направленный на запрет производства и продажи так называемого порошкового алкоголя на территории РФ, Госдума приняла в окончательном чтении в декабре 2018 года. Речь идет о порошковых смесях, которые при смешивании с жидкостью становятся алкогольным напитком. Такая продукция уже запрещена в странах Евросоюза и США, теперь запрет на ее производство и продажу появится и в РФ.

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