Тегусигальпа, , 09:03 — REGNUM В Гондурасе кризис водоснабжения, продолжающийся уже месяц, вызвал протесты жителей страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

На данный момент вода выдаётся гондурассцам один раз в неделю. Режим жёсткой экономии продлится до мая 2020 года. В основных резервуарах столицы Тегусигальпы наблюдается хронический дефицит водных запасов.

Глава Гондурасской ассоциации органов по вопросам распределения воды Мануэль Амадор сообщил, что на этой неделе его организация проведёт серию акций протеста против режима экономии воды.

«Нельзя устанавливать нормированную выдачу воды, если сейчас не разгар лета; мы понимаем, что сейчас наблюдается дефицит 100 млн м³ воды в столице, но нормированное распределение воды так и останется, пока не будут построены новые водохранилища», — приводит агентство слова Амадора.

По данным ЮНИСЕФ, 35% семей, живущих в столице Гондураса, не имеют водоснабжения в своих домах и запасаются водой только из грузовиков с цистернами, приезжающих в их кварталы.