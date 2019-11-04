Воронеж, , 21:28 — REGNUM Дом дружбы торжественно открылся в Воронеже на базе культурно-досугового центра «Северный» в рамках празднования Дня народного единства в понедельник, 4 ноября. Стартовал праздник автопробегом, организованным ДОСААФ России, также состоялись мастер-классы и выставки. Праздник собрал более тысячи участников

«Этот день — не просто историческое событие, когда больше 400 лет назад практически уничтоженная Русь поднялась из пепла, объединив оставшиеся силы. Минин и Пожарский вели духовную жизнь, им доверяли разные сословия и разные народности. Благодаря подвигу русского народа мы живем именно в той стране, в которой живем, можем и дальше исповедовать свою веру и жить свободно», — цитирует РИА Воронеж священника Воронежской митрополии Русской православной церкви настоятель Богоявленского храма Евгения Лещенюка.

Дом дружбы, открывшийся сегодня, объединил под своей крышей представителей всех народов, проживающих на территории Воронежской области. Как напомнил член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области, руководитель общественной организации «Воронеж многонациональный» Ишхан Хачатрян, сегодня в Воронежской области живут представители более 170 национальностей, 16 конфессий.