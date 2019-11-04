Воронеж, 4 ноября 2019, 21:28 — REGNUM Дом дружбы торжественно открылся в Воронеже на базе культурно-досугового центра «Северный» в рамках празднования Дня народного единства в понедельник, 4 ноября. Стартовал праздник автопробегом, организованным ДОСААФ России, также состоялись мастер-классы и выставки. Праздник собрал более тысячи участников
Дом дружбы, открывшийся сегодня, объединил под своей крышей представителей всех народов, проживающих на территории Воронежской области. Как напомнил член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области, руководитель общественной организации «Воронеж многонациональный» Ишхан Хачатрян, сегодня в Воронежской области живут представители более 170 национальностей, 16 конфессий.