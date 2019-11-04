Пенза, , 20:32 — REGNUM Ключевые мероприятия в рамках празднования Дня народного единства в Пензе прошли на Юбилейной площади. Праздник собрал сотни жителей города, депутатов городской думы и Законодательного собрания, представителей молодежных и общественных организаций, сообщили ИА REGNUM в правительстве Пензенской области.

Участники представления в Пензе Пресс-служба правительства Пензенской области

Праздник открывался театрализованным представлением о событиях 4 ноября 1612 года. После этого жители города услышали слова поздравления с праздником.

В частности, спикер регионального парламента Валерий Лидин отметил, что сила народа России — в единстве.

«Многонациональный народ Пензенской области вместе со всей Россией трудится на благо нашей родной земли», — сказал Лидин.

По словам депутата Госдумы Ивана Фирюлина, на территории региона проживают представители более 100 национальностей в мире и согласии.

«Дай Бог, чтобы наша область, процветала, чтобы развивалась экономика, росло благосостояние людей», — пожелал он.

«Все мы обладаем разными интересами и мнениями, взглядами и характерами. Мы можем говорить на разных языках, относить себя к разным конфессиям. Нас объединяют истинные ценности дружбы и любви, стремление созидать на благо нашей общей Родины», — уверен участник всероссийского конкурса «Лидеры России — 2019» Дмитрий Тюрин, который выступил от студенческого сообщества Пензы.

Митинг завершился праздничным концертом, в котором приняли участие творческие коллективы, представляющие различные районы Пензенской области.

Толпа на митинге Пресс-служба мэрии Пензы

ИА REGNUM напоминает, ранее к жителям региона с поздравлениями обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он отметил, что в тяжелые времена народ всегда объединяется для решения масштабных стратегических задач.

«Единство помыслов, устремлений и действий людей разных национальностей, вероисповеданий, социального положения и возраста — вот что нужно для того, чтобы Отчизна стала еще более могущественной и процветающей» — считает губернатор. Он пожелал жителям области крепкого здоровья, счастья, мира и согласия, удачи во всех делах и начинаниях, а также новых свершений на благо Родины.