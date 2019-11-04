Пермь, , 19:51 — REGNUM В Пермском крае праздничные мероприятия в честь Дня народного единства собрали более 20 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Губаха Gubakhaokrug.ru

Центральным событием праздника стала универсальная выставка, которая прошла в Перми. Посетителям предлагали товары местных производителей мёд, масло, молоко, сметану, сыры, колбасы, ягоды, грибы, сухофрукты. Свои изделия представили мастера народных промыслов.

Праздничные мероприятия в краевой столице собрали 7,3 тыс. человек.

В муниципалитетах региона на праздничные мероприятия пришли 13 тыс. человек. Так, в честь праздника в Березниках состоялся интеллектуальный батл среди молодежи, в Губахе — фестиваль национальных культур, в Юрле — интеллектуальная игра.

Пермский край присоединился к Всероссийскому флешмобу — жители региона публиковали фото в народных костюмах, чтобы выразить свою солидарность с идеей сохранения и развития народных художественных промыслов региона.