Ярославль, , 19:14 — REGNUM Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому был открыт в Ярославле в День народного единства. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко.

Памятник Минину и Пожарскому в Ярославле Yarregion.ru

Памятник расположен в центре Ярославля на территории Кирилло-Афанасиевского монастыря, который был основан в память об объединении российских сил. Это третий памятник предводителям народного ополчения 1612 года в России.

«Это место было выбрано по итогам опроса, проведенного на портале органов государственной власти Ярославской области. Проголосовать могли все желающие. И создавался памятник на народные деньги, пожертвованные простыми гражданами», — отметил во время церемонии губернатор Дмитрий Миронов.

Большую символичность места расположения памятника отметил и заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко.

«Сегодня великий праздник — День народного единства. И то, что мы находимся здесь на территории великой обители, где заложен и воздвигнут замечательный памятник нашим героем отечества Минину и Пожарскому, это очень символичная история. 400 лет тому назад был заложен этот монастырь, сегодня мы видим новую страницу в истории обители и всего города Ярославля», — сказал Николай Овсиенко.

Высота памятника — 7 метров. На первом плане — Минин и Пожарский, за ними — крест с иконой Спасителя. От входа в монастырь к памятнику будет проложена брусчатка.

Ярославцы возлагают цветы к памятник Минину и Пожарскому Yarregion.ru

Автором и руководителем проекта является лауреат Государственной премии РФ, народный художник России Николай Мухин. Вместе с ним над созданием композиции работали более 40 мастеров.

«Для меня огромная честь — участвовать в этом проекте. Я очень благодарен своей команде, скульпторам, литейщикам, художникам-архитекторам. Появилось еще одно достопримечательное место, посвященное золотой странице истории Ярославля. Я рад, что историческая справедливость восстановлена, ведь именно отсюда выдвинулись воины и сохранили государство и веру», — отметил во время церемонии открытия памятника Николай Мухин.

Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон вручил архиерейскую грамоты губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и автору памятника Николаю Мухину.

«Этот памятник передает те слова, которые произносили наши предки, отстоявшие единство духа, веру и любовь к своей земле: «За веру православную и Русь святую», — подчеркнул митрополит Пантелеймон.

Несмотря, на то, что Кирилло-Афанасиевский монастырь расположен в самом центре Ярославля, его территория и здания долго находились в запустении. В последние годы началось возрождение обители. Установлены купола на Спасо-Пробоинской церкви и колокола на воссозданной по историческим документам колокольне. Реставрационные работы продолжаются.