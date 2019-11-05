Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 5 ноября, Госдума в первом чтении намерена обсудить законопроект о возрастной маркировке информационной продукции, сообщает ИА REGNUM.

Новой редакцией предлагается отказаться от уже ставших ограничений с указанием возраста, в частности, «12+», «16+» и прочее. Книги, выставки, шоу, кинофильмы, компьютерные фильмы, музыку предлагается маркировать по-новому.

Согласно поправкам, «информация может быть выражена словосочетаниями «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и иными любыми сходными по смыслу словосочетаниями».

Авторы — депутаты Госдумы — отмечают, что искусственно ограничивать доступ детей к культурным ценностям и культурным благам, к произведениям литературы и искусства, произведениям кинематографа, посещению музеев, выставок — недопустимо.

Решение о включении законопроекта в повестку заседания примет Совет Думы.

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