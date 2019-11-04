Йошкар-Ола, , 18:59 — REGNUM В Йошкар-Оле в День народного единства открылись два объекта имени марийского поэта, переводчика Сергея Чавайна. На реконструкцию одноименного бульвара в столице Марий Эл и здания Национальной библиотеки было направлено 104 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Ярмарка на новом бульваре Пресс-служба правительства Марий Эл

Протяженность бульвара Чавайна — более 1 км. Стоимость работ составила свыше 44 млн рублей. Здесь организована зона отдыха для детей и родителей, зона wi-fi, вечерняя зона для молодежи. Игровые комплексы установлены на специальном покрытии из резиновой крошки. Тротуары выложены брусчаткой, обновлено асфальтобетонное покрытие, установлены бордюры. На протяжении всей пешеходной зоны появилось энергосберегающее освещение. Дл увлеченных смартфонами горожан появилась инновация — «светофор под ногами». Это светящаяся линия, которая синхронизирована с навесными светофорами. Построены теневые навесы, обшитые деревянным брусом, со светодиодными уличными гирляндами, где расположены прилавки с товарами народных промыслов республики.

Национальная библиотека Марий Эл является памятником истории и культуры, построена в 1938 году. Стоимость работ по реконструкции составила 60 млн рублей. Была выполнена реставрация фасада, кровли, внутреннего убранства. Восстановлены утраченные архитектурные элементы, заменены окна, двери, напольное покрытие, коммуникационные системы, электропроводка. После ремонта библиотека стала доступной для маломобильных групп населения.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев покупает сувениры Пресс-служба правительства Марий-Эл

«Думаю, что библиотека должна работать с большой нагрузкой и будет очень востребована. Через ее возможности можно попадать на ресурс библиотеки президента России в Санкт-Петербурге, использовать те активы, которые там есть: научные, политические, общественно-политические и другие — это колоссальные возможности», — считает глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он поручил в ближайшее время провести оцифровку редких изданий, хранящихся в библиотеке, чтобы они стали доступны широкому кругу читателей.

Здание библиотеки после реконструкции Пресс-служба правительства Марий Эл

Глава республики подчеркнул, что реконструкция объектов закончилась в преддверии празднования 100-летия образования Марий Эл, которое будет отмечаться в 2020 году 4 ноября — в День народного единства.