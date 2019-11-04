Великие Луки, Псковская область, , 17:58 — REGNUM В Великих Луках Псковской области сегодня, 4 ноября, состоялось праздничное шествие, посвящённое Дню народного единства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, по центральным улицам города прошли около 7,5 тыс. жителей.

Вместе с трудовыми коллективами, ветеранами, школьниками, горожанами в шествии приняли участие первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова и заместитель председателя Псковского областного собрания депутатов Виктор Остренко.

Шествие завершилось на площади Ленина торжественным митингом и праздничным концертом.

В пресс-службе администрации Псковской области отметили, что из всех районов области Великие Луки отметили День народного единства наиболее масштабно. Всего в честь праздника в регионе состоялись около 300 различных мероприятий.

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