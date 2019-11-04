Челябинск, , 16:53 — REGNUM В Челябинске на пешеходной Кировке митинг-концерт ко Дню народного единства собрал более 5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

От имени губернатора Алексея Текслера собравшихся поздравила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она отметила, что 400 лет назад была прекращена кровавая смута и положен конец временщикам во власти.

«И тогда народ объединился за свою государственность и независимость. И сегодня единение всех россиян, беззаветная любовь к отечеству, гордость за своих предков, высокие духовные идеалы и нравственные силы — это достояние тех далёких и героических времен», — отметила Ирина Гехт.

Также на Кировке перед собравшимися выступили глава Заксобрания области Владимир Мякуш и представители православия и мусульманства. На сцене также были выступления творческих коллективов области.

Кроме того, специально к празднику пекари испекли каравай весом в 27 кг. Его кусочек мог взять любой участник гулянья на Кировке. Также здесь действовали фотобудки, интерактивные площадки и полевые кухни.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в Челябинске выдался немного морозным — порядка минус 5 градусов. Впрочем, лёгкий морозец не испортил праздника.