Ростов-на-Дону, , 15:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону на Фонтанной площади в День народного единства прошёл фестиваль промыслов и ремёсел народов России. Праздник объединил более 13 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

На Фонтанной площади собрались представители предприятий народного творчества из 40 регионов России.

«Сегодня, в один из главных государственных праздников, Ростовская область встречает Всероссийский фестиваль промыслов и ремёсел народов России. Здесь собрались представители из разных регионов нашей страны, которые показывают свои ремесла, свое творчество, тем самым выражая любовь к нашим традициям, сохраняя их», — поприветствовал участников глава региона Василий Голубев.

В Ростовской области народными ремёслами занимаются более 120 тыс. жителей.