Владимир, , 15:39 — REGNUM Во Владимирской области торжественное мероприятие, посвящённое Дню народного единства, прошло 4 ноября в городе Суздале. Как сообщила пресс-служба областной администрации, торжественный митинг прошёл в Спасо-Евфимиевом монастыре возле усыпальницы князя Дмитрия Пожарского.

У усыпальницы Дмитрия Пожарского в Суздале Avo.ru

«Память об ополченцах 1612 года и о миллионах соотечественников, подаривших нам возможность жить в сильной, мирной и дружной стране, объединяет всех нас. Общие корни — это очень прочная связь. И конечно, нас объединяют планы на будущее: по развитию страны, укреплению её авторитета, повышению качества жизни людей… Мы с вами увидим, какой рывок в будущее совершит Владимирская область и вся Россия в эти годы. И сейчас очень важно в это верить, к этому стремиться, всем вместе участвовать в развитии родной области и страны, каждому гражданину вносить свой посильный вклад в общее большое дело», — заявил губернатор Владимир Сипягин.

В память о Дмитрии Пожарском митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отслужил торжественный молебен. Затем участники митинга возложили венки и цветы к часовне-усыпальнице князя Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре.