Москва, , 15:21 — REGNUM День народного единства знаменует собой сплоченность народа и его любовь к Родине. Об этом в ходе торжественного приёма в честь праздничного дня заявил президент РФ Владимир Путин.

«Поздравляю вас с праздником, с Днем народного единства. С праздником, который знаменует сплоченность нашего народа, нашу искреннюю глубокую любовь к Родине. Именно преданность Отечеству питала наших предков, которые более четырех веков назад объединились в народное ополчение, преодолели смуту и спасли страну от распада, освободили ее от интервентов и захватчиков», — сказал Путин.

По его словам, защита стала главным объединяющим делом для людей разных национальностей, сословий и вероисповеданий: «Этот мощный, всепобеждающий дух единства передавался из поколения в поколение. Наш народ во все тяжелые времена всегда вставал плечом к плечу, самоотверженно сражался за свободу и независимость своей Родины, за те исторические, духовные семейные ценности, которые всем нам так дороги».

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