Оренбург, , 14:50 — REGNUM Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Иск был подан неким должником к ФССП. Сумма иска — 100 трлн рублей. Это больше чем пять годовых федеральных бюджетов Российской Федерации.

Уточняется, что иск был подан в Первомайский районный суд Оренбургской области.

Подробности иска в ФССП раскрывать не стали.

Стоит отметить, что суд уже рассмотрел этот иск и отказал в его удовлетворении признав сумму в 100 трлн рублей необоснованной.