Рязань, 4 ноября 2019, 15:02 — REGNUM Праздничные мероприятия в Рязани 4 ноября начались с молебна в честь Казанской иконы Божьей матери около Успенского собора в Рязанском кремле. Жителей города также пригласили на праздничные концерты и показ художественного фильма «1612», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов напомнил, что нынешний праздник своими корнями уходит в XVII век.
Два праздничных концерта прошли 4 ноября в ДК «Приокский» и Муниципальном культурном центре. А в кинотеатре КДЦ «Октябрь» для всех желающих показали художественный фильм «1612».