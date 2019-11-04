Рязань, , 15:02 — REGNUM Праздничные мероприятия в Рязани 4 ноября начались с молебна в честь Казанской иконы Божьей матери около Успенского собора в Рязанском кремле. Жителей города также пригласили на праздничные концерты и показ художественного фильма «1612», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов напомнил, что нынешний праздник своими корнями уходит в XVII век.

«Это фактически воскрешённый праздник, который до 1917 года широко отмечался в нашей стране. Его учредили в 1649 году, как государственный праздник Казанской иконы Божьей матери. Праздник учредили в честь победы русского воинства, которое было составлено из людей разных сословий, происхождений и вероисповеданий», — приводит слова губернатора Рязанский городской сайт.

Два праздничных концерта прошли 4 ноября в ДК «Приокский» и Муниципальном культурном центре. А в кинотеатре КДЦ «Октябрь» для всех желающих показали художественный фильм «1612».