Иваново, , 14:37 — REGNUM В Иваново в День народного единства и православного праздника — Казанской иконы Пресвятой Богородицы 4 ноября состоялся крестный ход и праздничный молебен, сообщила пресс-служба правительства региона.

День народного единства в Иваново Ivgoradm.ru

Утром 4 ноября жители Иванова и области, в том числе — губернатор Станислав Воскресенский, прошли крестным ходом от Казанского храма по Шереметевскому проспекту до площади Победы. Затем у памятника Воинам-ивановцам, защитившим свою Родину, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф отслужил праздничный молебен. Он пожелал жителям Ивановской области мирного неба, духовной крепости и божьей помощи в добрых начинаниях.

Губернатор Станислав Воскресенский также поздравил ивановцев с праздником, напомнив, что история формирования народного ополчения тесно связана с ивановской землёй.

«В русском народе есть что-то особенное: в самые, казалось бы, безнадежные, трудные времена мы способны объединиться и справиться с любой задачей, которая поначалу кажется невыполнимой. Мы сохранили государственность, сохранили свой уклад и дали отпор врагу, который на тот момент казался непобедимым. Давайте будем помнить эти дни, эти вехи истории», — сказал Воскресенский.

Также мероприятия ко Дню народного единства проходят во всех муниципалитетах региона. В Кинешме состоялось возложение цветов к памятному знаку на месте битвы с польско-литовскими интервентами. В Комсомольске проходит гастрономический фестиваль «Национальная кухня — ключ к дружбе народов», в Приволжске — фестиваль национальных культур «Национальность моя — гордость моя». В Палехе и Кинешме организован показ киноверсии спектакля «Смута».

В Центре культуры и отдыха города Иваново в программе — открытие исторической экспозиции «Пути Минина и Пожарского», показ фильма о событиях Смутного времени и флешмоб «Под флагом России». Также здесь проходит концерт с участием исполнителей из разных регионов России.