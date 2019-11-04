Ханты-Мансийск, , 14:26 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова в День народного единства вручила премию «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе» четырём жителям ХМАО и трём общественным организациям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Югра, Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди награждённых общественных организаций хуторское казачье общество «Сургут», татарская национально-культурная автономия Нижневартовска «Мирас (Наследие)», общественная организация «Союз мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры» из Ханты-Мансийска.

Персональных наград удостоились заместитель председателя правления Нижневартовской городской общественной организации культурно-просветительское общество белорусов «Белая Русь» Кристина Бондаренко из Нижневартовска, мастер народных художественных промыслов Анатолий Вадичупов их Ханты-Мансийска, заслуженный учитель РФ, член совета старейшин коренных малочисленных народов Севера Евдокия Нёмысова из Ханты-Мансийска, председатель совета регионального отделения общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «Мы — россияне» Юлия Трушкова.

Как отметила при награждении Наталья Комарова, миссия премии — поддержка, тиражирование лучших проектов, вносящих вклад в межэтнические отношения. За семь лет существования ею было награждено 116 лауреатов.