Брянск, , 14:25 — REGNUM В Брянской области проживают представители более 140 национальностей и этнических групп, напомнил 4 ноября глава региона Александр Богомаз. Губернатор поздравил жителей региона с Днём народного единства и поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в процветание брянской земли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

День народного единства в Брянске Bryanskobl.ru

В Брянске праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, начались на Славянской площади. Там прошёл митинг-концерт «Россия объединяет». Гимн Российской Федерации исполнил Брянский городской академический хор, а на сцене развернули огромный триколор.

«Этот праздник стал символом беззаветной преданности Отечеству. Наша страна переживала и взлёты, и падения, но всегда силу ей давал её многонациональный народ. В Брянской области проживают представители более 140 национальностей и этнических групп. И все вместе мы живём в нашем общем доме — России», — отметил губернатор.

Выставка, посвящённая культуре и традициям различных национальностей, проживающих в регионе, организована в холле концертного зала «Дружба».